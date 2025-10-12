Filippo Magnini e Giorgia Palmas: nuova vita a Milano

L’ex campione di nuoto Filippo Magnini e la sua compagna Giorgia Palmas hanno recentemente cambiato residenza per trasferirsi in un quartiere più tranquillo di Milano. La coppia, già sotto i riflettori per la loro relazione e per la famiglia allargata, ha optato per una zona esclusiva della città, segnando un nuovo capitolo della loro vita insieme. La nuova casa risponde alla necessità di uno spazio accogliente e moderno, ideale per crescere la figlia Mia e per vivere momenti di serenità.

La scelta di cambiare casa è stata motivata dal desiderio di maggiore spazio e privacy, ma anche dalla ricerca di una proprietà che rispecchiasse il loro nuovo stile di vita familiare. L’appartamento si trova nella zona di San Siro, caratterizzato da ampi spazi luminosi, una terrazza panoramica e finiture di pregio. L’arredamento è stato curato dall’interior designer Raffaella Razzini, che ha scelto soluzioni eleganti e pratiche. Prima di trasferirsi a San Siro, la coppia ha abitato nella vivace zona Sempione di Milano.

Con l’arrivo delle bambine, Mia e Sofia, è emersa la necessità di spazi più ampi e un contesto più tranquillo, spingendo la coppia a riconsiderare le proprie priorità abitative.

Il quartiere di San Siro è noto per lo stadio e per i suoi ampi viali residenziali, ma sta vivendo un crescente interesse immobiliare. Le case in vendita nella zona offrono una combinazione di complessi residenziali e appartamenti di nuova costruzione a prezzi mediamente più accessibili rispetto a zone centrali come Brera. I recenti dati mostrano un incremento positivo nel mercato immobiliare, con una variazione annuale dei prezzi del +3,8%.

Filippo Magnini, nato a Pesaro, è stato uno dei nuotatori italiani più vincenti della sua generazione. Dopo il ritiro, ha avviato una carriera come opinionista e volto televisivo ed è attualmente uno dei ballerini di “Ballando con le stelle”.