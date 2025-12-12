Filippo Magnini a Ballando con le stelle

Manca poco alla semifinale della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in corsa per la vittoria finale c’è Filippo Magnini, che ha condiviso un emozionante post sui social in cui ringrazia la sua insegnante Alessandra Tripoli, la sua famiglia e tutte le persone che l’hanno sostenuto in questa esperienza.

Domani sera andrà in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle, che vedrà scendere in pista diversi concorrenti, tra cui Fabio Fognini con Giada Lini, Rosa Chemical con Erica Martinelli, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Martina Colombari con Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori e la giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Filippo Magnini è uno dei semifinalisti della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Il campione sportivo ha battuto Paolo Belli e la Signora Coriandoli al secondo spareggio dell’ultima puntata del popolare talent show condotto da Milly Carlucci, aggiudicandosi la possibilità di proseguire la sua corsa verso la finalissima. A poche ore dalla semifinale, che andrà in onda domani in prima serata su Rai1, Filippo Magnini ha deciso di intervenire sui social e condividere un post sulla sua pagina ufficiale Instagram in cui ha fatto un bilancio del suo intenso percorso condiviso insieme alla professionista Alessandra Tripoli e ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Nel post, Filippo Magnini ha scritto: “Dedicare un ballo alle mie figlie è stato qualcosa di emozionante. Ci tenevo veramente tantissimo, e poter ballare davanti a mia moglie Giorgia ha completato il nostro cerchio di famiglia. Spero di aver trasmesso tutta la dolcezza e la purezza del mio amore per loro: SOFI & MIA. Grazie a tutti voi che mi seguite e continuate a tifare e votare per continuare a farmi andare avanti in questo percorso! Ormai siamo quasi alla fine quindi continuate così. Grazie Alessandra Tripoli per avermi spinto a fare qualcosa di diverso come coreografia provando a dimostrare la mia versatilità. Ora pronti per la SEMIFINALE.”