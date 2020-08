Filippo Gualandi ieri sera è stato eletto Il + Bello d’Italia.

Il bel biondino ha solo 19 anni (classe 2000), è un istruttore di nuoto ed è diplomato tecnico ragioniere.

“Mi piace mettermi in gioco e provare nuove esperienze, per cui mi sono iscritto al concorso. Sono una persona solare, socievole e umanamente disponibile, ma con tanta grinta per affrontare tutto”.