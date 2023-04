Filippo Giardina: "Se la stand up comedy di oggi è questa, io faccio cabaret"

Il suo tour partirà il 4 aprile da Perugia, si intitola ‘Cabaret’ e promette di essere corrosivo e deflagrante, come è nel suo stile. Filippo Giardina parla all’Adnkronos dei temi del suo show. “Cosa troverà lo spettatore? Temi pesanti e politica. Ho cercato di andare un po’ in controtendenza rispetto a superficialità, per non dire banalità, che si vede in giro”. Cosa pensi di programmi come ‘Lol’? “Ormai è diventata un’opportunità per i comici andare lì a fare questo giochino, cercando un po’ di umiliarti, un po’ di umiliare gli altri, con tutta questa ipocrisia dove si percepisce un’amicizia che fra comici non ci può essere, noi siamo le persone più egocentriche del mondo, quindi, vuoi una rissa? Metti due comici in una stanza. Là invece tutti, insomma, cercano di far finta di essere amici, tutti dicono, ‘ah, geniale questa cosa, se avessi potuto ridere avrei riso’, ma è tutto un po’ falso”.