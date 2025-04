Filippo Bonacchi: Tragedia a Milano dopo una sessione di clownterapia all’ospedale Niguarda

L’attore Filippo Bonacchi è morto all’età di 26 anni a causa di un malore occorso mentre si trovava in ospedale a Milano, al Niguarda, dove svolgeva attività di clownterapia per intrattenere i pazienti. Il malore si è manifestato sabato scorso, senza alcun preavviso; Bonacchi è stato ricoverato e intubato, ma purtroppo non è sopravvissuto.

Nato a Pistoia nel 1998 e diplomato al liceo scientifico, Bonacchi ha dedicato la sua vita alla sua passione per il teatro. Si era trasferito a Milano nel 2021, dove si era diplomato alla Paolo Grassi, per poi perfezionarsi a Parigi presso l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Rientrato a Milano nel 2023, ha esordito con la Compagnia teatrale Bacchetti, specializzata in commedie. Attraverso la clownterapia, Bonacchi portava gioia e leggerezza ai pazienti ricoverati.

La sua scomparsa ha colpito profondamente i suoi ex compagni e docenti, tra cui Marinella Guatterini, che ha espresso il suo dolore per la perdita di un giovane talento promettente. “Ho molto amato questo tizzone di vita bruciata”, ha affermato. Anche il Teatro Verdi di Busseto ha voluto esprimere il proprio cordoglio, ricordando Bonacchi con affetto e gratitudine per il suo contributo artistico.

Le famiglie dei pazienti che hanno avuto l’opportunità di essere intrattenuti da lui lo hanno omaggiato sui social, ricordando il suo sorriso e l’impatto positivo che ha avuto sulle loro vite. La tragica notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolorato nella comunità artistica e nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.