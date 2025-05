Filippo Blengino Arrestato: Cannabis Light e Disobbedienza

Il segretario dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato arrestato giovedì 22 maggio dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light presso la sede del partito. I Radicali Italiani denunciano che il decreto Sicurezza ha equiparato la cannabis light, priva di effetti psicotropi, alla cannabis contenente Thc, limitando la vendita di questa sostanza. La motivazione alla base dell’azione di Blengino è una forma di disobbedienza civile per contestare una norma che considerano liberticida, con l’intento di portare la questione davanti alla Corte costituzionale. Il segretario potrebbe affrontare una pena fino a vent’anni di carcere.

In seguito, è stato comunicato che Blengino è stato rilasciato perché il magistrato di turno non ha convalidato l’arresto, tuttavia la merce è stata sequestrata e lo stesso Blengino è stato denunciato per spaccio.

Fonte: www.adnkronos.com