Manca poco più di una settimana al ritorno di Temptation Island. Le corna in tv stanno per fare il loro comeback. Filippo Bisciglia intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto delle rivelazioni sulla nuova edizione del suo format che andrà in onda dal 30 giugno. Quest’anno una coppia in particolare farà molto discutere.

“Le novità di quest’anno? Il reality lo conoscete tutti bene e i meccanismi sono gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta.

Ci saranno delle problematiche particolari in questa edizione. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown“.

Prepariamoci al trash, sono convinto anche io che la coppia in questione ci regalerà gioie.

Filippo Bisciglia: la coppia di cui parla è quella formata da Valentina e Tommaso.

La coppia a cui fa riferimento il conduttore di Temptation è quella formata da Tommaso e Valentina. Tra loro infatti ci sono 19 anni di differenza.

“Sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da un anno sto con Tommaso. Lui ha 19 anni meno di me. Il nostro è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Però ho scritto io a Temptation Island, perché tra noi c’è un forte problema di gelosia. In pratica io non posso fare più nulla perché lui controlla”.

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

La seconda coppia ufficiale di @TemptationITA è formata da Valentina e Tommaso! Lei è 19 anni più grande di lui!#temptationIsland 🦌 pic.twitter.com/JiM009uCvA — Reality House (@Reality_House) June 17, 2021