Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Temptation Island (che partirà il 30 giugno) e ieri Filippo Bisciglia è stato a Casa Chi a parlare del suo show. Il conduttore ha fantasticato sulle coppie vip che vorrebbe a l’Is Morus Relais.

“Appena mi hai detto che potevo fantasticare ho pensato a Brad Pitt e Jennifer Aniston o ai Beckham. Però credo che oggi la coppia più chiacchierata sia quella formata da William e Kate, allora mi piacerebbe vederli, o forse harry e Meghan. Al falò potrei vincere ‘principe ho un video per lei’. Salirei di livello, insomma tanta roba dai. Poi o sono corna reali, o corna di sua altezza o popolane, sempre corna sono“.

Capisco pensare in grande giusto per sognare, ma passare dai vip ‘Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra” a Meghan Markle e il Principe Harry…

Filippo Bisciglia ha anche svelato degli aneddoti sui falò di confronto: “Se ci sono stati momenti in cui mi sono arrabbiato molto dentro? Ovviamente sì, ma visto che sono il loro confidente cerco sempre di rimanere neutrale. Però posso dirvi che negli anni ho capito di non dare un giudizio ai primi falò. Ho cambiato spesso opinione durante il percorso. All’inizio magari pensavo avesse ragione la fidanzata e poi dopo 15 giorni ero dalla parte del compagno. […] Un aneddoto, se c’è una cosa che fanno tutti e dico qualsiasi coppia. Quelli che poi si lasciano o chi si ama ancora, tutti sono accomunati da una cosa. Appena si vedono al falò di confronto si guardano e nasce sui loro volti un mezzo sorriso. Perché si rivedono dopo 21 giorni. Anche se si vorrebbero prendere a sberle, ma rivedi il tuo compagno che magari è diverso, più abbronzato, allenato“.

E ora prepariamoci al ritorno delle corna in salsa mariana…



