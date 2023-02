Filippo Bisciglia sul possibile ritorno di Temptation Island: “Ecco come stanno le cose”

Dopo un anno di pausa la prossima estate Temptation Island dovrebbe tornare su Canale 5 e a confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. Nulla però è certo e infatti Filippo Bisciglia in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha spiegato che nessuno l’ha ancora richiamato per assicurargli il ritorno al timone del programma sui tradimenti.

“Se torna? Ecco come stanno le cose. Sto aspettando di capire se Mediaset voglia riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”.

Lo scorso giugno Filippo si era detto molto dispiaciuto della mancata messa in onda di Temptation: “Mi scrivete che non è una vera estate senza Temptation. Ragazzi anche a me fa male non tornare con il programma. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo, eravamo una famiglia“.

Il presentatore a Nuovo ha anche svelato di essere stato contattato per partecipare a dei reality e per la possibile conduzione di un programma (che poi è stato affidato ad un’altra persona): “Ero andato molto vicino alla conduzione di un programma in prima serata, ma alla fine hanno scelto un’altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui offerte di varie reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non si sono dimenticati di me“.

Filippo Bisciglia e il suo futuro: “Posso permettermi di dire di no a proposte che non mi interessano”.

Tra le tante cose Filippo Bisciglia ha anche dichiarato di aver rifiutato varie proposte e di voler continuare a lavorare nel mondo della televisione: “Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa“.