Filippo Bisciglia stranamente si espone su una coppia e prende posizione

A differenza di altri reality, a Temptation Island il conduttore riveste il ruolo di narratore e difficilmente si espone sulle dinamiche. Se Alessia Marcuzzi e Simona Ventura ogni tanto si sono lasciate scappare uno sguardo di troppo o un’espressione che ha tradito le loro emozioni, Filippo Bisciglia è sempre stato più bravo a mascherare quello che pensa, anche se sul settimanale Chi ha rivelato che qualche volta vorrebbe dire la sua.

“Come gestisco le mie emozioni a Temptation Island? Sono sempre super partes, perché devo esserlo. Il mio ruolo è di moderare, ma devo dire che in alcune situazioni avrei voluto tanto esprimermi. Però lascio sempre parlare loro. In tanti contesti però mi sono morso la lingua”.

Ieri sera però il presentatore la lingua non se l’è morsa e ha fatto bene.

Nella prima puntata di Temptation Island abbiamo visto Jenny disperata per gli atteggiamenti del suo compagno, Tony, molto vicino ad alcune tentatrici. Durante il falò la ragazza ha ricevuto dei video del fidanzato e Filippo Bisciglia finalmente si è esposto ed ha fatto capire da che parte sta.

“Tu sei fidanzata con Tony da 5 anni e siete andati a convivere quasi subito. Tu hai 26 anni e Tony ne ha 41, sei tu che scrivi a Temptation Island perché non ti fidi di lui e credi anche che abbia una doppia vita. In questi mesi ti sono arrivate delle conversazioni private, degli screen. Lui però ha giustificato queste chat dicendo che gli avevano hackerato il profilo. Però allo stesso tempo tu non vivi la vita da 26enne che invece meriteresti di vivere. Tu non esci con le amiche, non vai mai a ballare, non ti vesti come vorresti.

Tony dice di non essere geloso, ma protettivo. Lui che fa il dj ti dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo. Detto questo, ho un video per te”.