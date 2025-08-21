20.5 C
Filippo Bisciglia: storia e passione per Roma e Temptation Island

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, racconta il suo legame con Roma. Cresciuto nei Colli Portuensi, lui non ha mai desiderato lasciare il suo quartiere, considerando Roma come un insieme di piccoli paesi. Nonostante la sua notorietà, Bisciglia mantiene lo stesso approccio di sempre: è a suo agio con le persone e si ferma a parlare con chi incontra.

Il conduttore esprime che la romanità si riassume in un carattere caloroso e autentico, anche se in passato era percepita in modo più positivo. Bisciglia si mostra affezionato a vari luoghi della capitale, come Trastevere e Testaccio, e riconosce che molti romani tendono a non apprezzare a pieno i nostri monumenti, considerandoli scontati.

Quando gli viene chiesto sulla sua passione per la Lazio, spiega che è cresciuto in un contesto di tifosi biancocelesti. Durante le partite, l’atmosfera di condivisione con gli altri è sempre stata importante per lui. Bisciglia elogia il presidente Lotito, sottolineando l’importanza di avere un punto di riferimento come lui, in un panorama calcistico dove molti club sono gestiti da investitori estranei.

Il calcio ha per Bisciglia un’importanza centrale; gode della rivalità goliardica con gli amici romanisti e ammette che a volte attimi di tensione possono sfociare in violenza, ma fortunatamente non ha mai subito aggressioni. Inoltre, afferma di non avere timori nel mostrare la sua fede calcistica in televisione, sottolineando che il programma è genuinamente autentico. Durante il suo percorso a Temptation Island, Bisciglia si è sentito crescere, con il programma che ha raggiunto alti livelli di ascolto, confermando il suo posto nel cuore del pubblico.

