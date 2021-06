A fine mese Filippo Bisciglia tornerà al timone della nuova edizione di Temptation Island ed intervistato da Casa Chi, come riportato da BlogTivvu, ha confessato di avere dei riti scaramantici e delle manie che lo perseguiterebbero prima di ogni puntata.

“Sono molto scaramantico” – ha dichiarato il conduttore – “devo avere sempre la stessa stanza, poi cambio il televisore e metto quello piccolo nel salottino. Devo avere sempre con me un accendino giallo che compro il giorno prima di partire e che alla fine del programma regalo alla mia truccatrice. Devo avere i fogli dei testi scritti sempre uguali. Prima di andare a cena faccio la doccia, mi pettino, vado a mangiare e poi il falò; non cambio mai questa sequenza di azioni“.

Filippo Bisciglia: “Se perdo l’accendino giallo, non voglio registrare”

“Ho delle piccole manie che mi perseguitano e prima di ogni falò do sempre il cinque alle persone che mi seguono e a quelle in regia. Ma a tutte, non salto nessuno! Se non do il cinque, se manca qualcuno, se dovesse mancare Raffaella Mennoia io non scendo. Una volta ho perso l’accendino giallo e non volevo registrare. Poi per fortuna l’ha trovato Pamela in mezzo alla sabbia“.

L’accendino giallo?



