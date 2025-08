Filippo Bisciglia: quanto guadagna il conduttore di successo?

L’estate è il periodo dei reality show, e tra questi spicca “Temptation Island”, un programma che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. In questo contesto, non si può non parlare di Filippo Bisciglia, il conduttore che guida le coppie in questo emozionante viaggio tra sentimenti e tentazioni.

Questa edizione di “Temptation Island” ha ottenuto ascolti straordinari, diventando un vero fenomeno anche sui social network, dove il dibattito si fa acceso. Bisciglia ha affrontato sfide uniche, come recuperare un fidanzato in mare e gestire situazioni emotivamente cariche, dimostrando abilità nel mantenere un equilibrio tra empatia e neutralità.

Ma quanto guadagna il presentatore per il suo lavoro? Stando a quanto riportato da Dagospia, Filippo Bisciglia percepirebbe un cachet di circa 50mila euro per un mese di riprese. Un compenso decisamente vantaggioso, soprattutto se messo a confronto con quello dei partecipanti, che si aggira intorno ai 2mila euro, considerato più un rimborso spese che un vero stipendio.

Con un’esplosione di ascolti e commenti, Bisciglia continua a conquistare i cuori del pubblico, anche se per ora sembra concentrato esclusivamente sulle storie delle coppie protagoniste. La domanda che tutti si pongono è: quanto durerà questa magia?