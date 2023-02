Filippo Bisciglia parla di Temptation Island che tornerà in estate

Temptation Island tornerà in estate dopo un anno di pausa e Filippo Bisciglia, fra le pagine del settimanale Nuovo, ha dichiarato:

“Non so perché l’anno scorso non è stato fatto, sono scelte tecniche di cui non mi occupo. Era andato in onda per otto anni consecutivi ed è l’unico programma che nonostante la messa in onda estiva è stato un crescendo di ascolti dalla prima all’ultima edizione. Facevamo numeri che battevano addirittura le trasmissioni della stagione invernale”.