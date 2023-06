Filippo Bisciglia: la sua teoria sul perché piace tanto al pubblico

Filippo Bisciglia è un conduttore molto amato dal pubblico, nonostante nel proprio curriculum vanti esclusivamente Temptation Island e quindi una media di 7/8 prime serate in estate. Cosa faccia “Pippo” da agosto fino a maggio dell’anno successivo non è dato sapere, ma l’affetto che riceve in estate è tantissimo e questo lui lo sa.

“Credo sia anche qui una sorta di abitudine, buona, almeno per me” – ha raccontato al settimanale Chi – “Le spiego: da piccolo guardavo sempre Il pranzo è servito, nella mia testa c’era lui, Corrado, solo lui, quando lo sostituirono era strano, non credo sia bravura (e Corrado era un fuoriclasse, intendiamoci), ma le persone si saranno abituate a me, alla mia voce. Non rido? Non è vero, un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto.

Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare. […] Dopo la prima puntata mi ha chiamato mia nonna che ha 99 anni, è toscana, si chiama Vilma, con la V, e mi ha detto: “Filippino, ma tu devi ridere un di più”. E io: “Nonna, guarda che non c’è niente da ridere”. E lei: “Ma tu ridi, ridi lo stesso, ridi sempre”.