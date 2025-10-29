Filippo Bisciglia e il silenzio sulla rottura con la Camassa

Filippo Bisciglia rompe il silenzio dopo la rottura con Pamela Camassa. Il noto conduttore di Temptation Island ha preso una decisione significativa riguardo alle sue apparizioni pubbliche future, che riguardano anche la sua ex relazione. Partecipando a The Traitors Italia, un nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi, previsto per il 30 ottobre, Filippo ha rassicurato che non parlerà della sua situazione con Pamela.

I concorrenti del programma devono completare missioni per accumulare un montepremi, ma si trovano anche a dover affrontare inganni e segreti per raggiungere il premio finale. Bisciglia ha descritto l’esperienza come “particolare”, sottolineando l’emozione di rivedere Marcuzzi, che lo ha già guidato nel Grande Fratello.

Quando gli viene chiesto del tradimento, Filippo decide di non rispondere, affermando che ogni sua parola potrebbe essere fraintesa. Riferendosi alla fine della sua relazione, ha detto: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa.” Questo evidentemente evidenzia la sua volontà di mantenere privata la sua vita sentimentale.

L’intervista tocca anche il suo rapporto con Maria De Filippi. Ricorda una discussione avvenuta durante Amici Celebrities, dove ha affermato che le tensioni nascono solo con chi tiene a cuore. Coloro che hanno seguito quella edizione ricorderanno il conflitto tra lui e Maria.

La carriera di Bisciglia è in crescita grazie ai successi in programma come Temptation Island. Recentemente ha anche registrato una puntata zero di Caduta Libera, suggerendo un possibile ritorno in altri show, come un game show.