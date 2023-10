Filippa Lagerback, qual è il programma a cui Daniele Bossari le ha vietato di partecipare

Filippa Lagerback questa sera tornerà su Nove con una nuova edizione di Che Tempo Che Fa e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al portale SuperGuidaTv.

“Come sono arrivata a Che Tempo Che Fa? All’inizio c’era Ilary Blasi, io facevo delle ospitate. Quando poi lei ha lasciato sono arrivata io e non ho più lasciato. Devo ringraziare il mio storico agente che non c’è più Franchino Tuzio. È stato lui il legame con Fazio. Sono sposata con Daniele e mi sento un po’ sposata con Fazio, anche se lui è sposato con Luciana. Siamo una famiglia. C’è un bell’umorismo, loro sono pazzeschi”.

Fra una chiacchiera e l’altra Filippa Lagerback ha anche parlato di reality show citando il Grande Fratello Vip, programma a cui ha partecipato – vincendolo – suo marito Daniele Bossari.

“L’Isola dei Famosi credo che sia durissimo come programma, anche se mi piacerebbe più di un Grande Fratello che devi stare chiuso in casa”. […] Pechino Express? Mia figlia Stella voleva farlo con il fidanzato, non con me. A me non piacciono le sfide, mi piacciono quelli che arrivano per ultimi, senza l’ansia di correre. Non mi piace la competizione, ma quando c’è ci metto tutto il mio impegno”.

Filippa Lagerback: “Avrei fatto Ballando con le Stelle, ma Daniele Bossari mi ha detto di no”

“Se parteciperei a qualche reality? Ballando con le Stelle mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella [la figlia, ndr], lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino“. Quando il giornalista ha incalzato “Potreste partecipare entrambi come Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi” Filippa Lagerback ha così risposto: “Sarebbe bello, ma forse è peggio se mi vede lì in diretta ballare con un altro. Spesso gli dico: ‘ma io ti ho lasciato fare un reality?’ Lui: ‘problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando’”.

