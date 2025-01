Filippa Lagerback in lutto: il messaggio di Fabio Fazio dopo la morte della madre

La prima puntata del 2025 di “Che Tempo Che Fa” è iniziata con un triste annuncio riguardante l’assenza della co-conduttrice Filippa Lagerback. Fabio Fazio, il conduttore, ha comunicato che la madre di Filippa era morta poche ore prima della diretta, esprimendo parole di affetto e solidarietà verso la collega: “Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio”. Sui social media del programma è stata condivisa una foto di Filippa con la propria bambina e sua madre, recentemente scomparsa.

La madre di Filippa, Margaretha Lind, era un medico molto apprezzato e la loro relazione era ben conosciuta dai follower di Filippa, che frequentemente condivideva momenti di vita familiare in cui la madre era presente. Margaretha viveva in Svezia e si era separata dal marito Bjorn Lagerback quando Filippa era ancora piccola, a soli 8 mesi. La madre aveva un profilo Instagram che contava quasi 5000 follower, dove condivideva vari momenti della sua vita quotidiana.

La puntata del 19 gennaio 2025 ha visto anche l’arrivo di vari ospiti in studio. Tra i più attesi, la giornalista Cecilia Sala, recentemente liberata dal carcere in Iran, e Papa Francesco, noto per il suo recente approdo su TikTok. Inoltre, si sono esibiti Roberto Burioni, per discutere dell’influenza stagionale, Max Pezzali, insieme a Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, che hanno presentato il loro nuovo film “10 giorni con i suoi”. Durante il programma non sono mancati anche commenti riguardanti le elezioni americane e la nuova presidenza di Donald Trump.

Nonostante il clima di festa per l’inizio del nuovo anno televisivo, l’annuncio della morte della madre di Filippa ha inevitabilmente dato un tono di serietà e riflessione all’episodio. La mancanza di Filippa è stata avvertita non solo dagli ospiti presenti ma anche dai telespettatori che seguono il programma da anni. La puntata ha mescolato intrattenimento e temi di attualità, riflettendo sul legame umano e sulle sfide della vita.