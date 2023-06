Filippa Lagerback: il suo futuro dopo la chiusura Rai di CTCF e il commento di Daniele Bossari

La chiusura in Rai di Che Tempo Che Fa ha spinto Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ad accettare il contratto con Discovery. I due da settembre debutteranno su Nove proprio con lo storico format. Quale sarà il destino di Filippa Lagerback?

Come carinamente anticipato proprio da Fabio Fazio in occasione dei saluti a Che Tempo Che Fa, Filippa Lagerback “se la porteranno dietro” e la notizia l’ha confermata anche la diretta interessata fra le pagine del settimanale Chi.

“Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Nove? Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”.

A dire la sua è stato anche Daniele Bossari, marito di Filippa Lagerback, che ha aggiunto: “La amo anche per questo guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, che sembra semplice ma non è così. Però lei esce e trova il fiore anche se piove“.

Filippa Lagerback, le sue parole sul tumore di Daniele Bossari

Questo aspetto del carattere Filippa Lagerback l’ha dimostrato anche durante la malattia di Daniele Bossari, che ha dovuto combattere contro un tumore alla lingua. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio“, le sue parole al Corriere della Sera. “Nulla mi è pesato, nulla. Se ami qualcuno, in qualcuno casi devi fare determinate cose e non è per niente un problema: cancelli gli impegni che avevi e basta. Ho sempre pensato che non fosse altro che un periodo di cura, a cui sarebbe seguita la guarigione. Era tutto molto concreto, rispetto all’altro periodo che era più difficile da toccare perché non c’era una diagnosi“.