Filippa Lagerback, Fazio e Littizzetto punzecchiano la Rai: “Vendetta!”

Mercoledì scorso gli account Twitter, Facebook e Instagram di Che Tempo Che Fa hanno aggiornato la foto profilo utilizzando il logo della Rai ed hanno anche inserito questa descrizione: “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023“. Molti pensavano che i profili sarebbero rimasti alla trasmissione (che ha traslocato sul Nove), ma a quanto pare non è così. Tra i tanti commenti su questa novità sono arrivati anche quelli di Filippa Lagerback, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

I profili social restano alla Rai: i commenti di Filippa Lagerback, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

La prima a commentare è stata Filippa Lagerback, che ha ricondiviso un articolo di Fan Page: “Fabio Fazio sparisce dai social di Che Tempo Che Fa, gli account restano di proprietà della Rai. Le pagine social della trasmissione, negli ultimi anni sono diventate un propulsore importante per il programma condotto da Fabio Fazio. Nelle ultime gli account Instagram, Facebook e Twitter hanno subito una modifica sostanziale, con il logo della Rai che ha sostituito il volto di Fabio Fazio e la didascalia che fa riferimento all’archivio del programma dal 2020 al 2023. In sostanza gli account sono di proprietà della Rai che ne resta detentrice nonostante il cambio di rete e potrà utilizzarle per il materiale a disposizione relativo alle ultime stagioni della trasmissione. Non vale lo stesso discorso per l’account Tik Tok della trasmissione, che al momento presenta ancora intestazione e foto immutate“.

La moglie di Daniele Bossari ha poi aggiunto: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio“.

Luciana Littizzetto ha condiviso un altro articolo che parla del caso dei social di Che Tempo Che Fa ed ha commentato con un ironico: “Vendetta tremenda vendetta“. Fabio Fazio invece si è limitato a ricondividere le storie delle due colleghe con i loro commenti.

Per molti sarà una sciocchezza, ma i profili social di CTCF sono seguitissimi (550.000 follower su Twitter, 600.000 su Instagram e 2 milioni su Facebook) e la trasmissione era tra le più commentate on line, soprattutto su Twitter.