Filiere Locali e Cucina: Il Seminario di Lettere

Il seminario tecnico “Rural Food Revolution – Re-Food”, organizzato dal GAL Terra Protetta, si svolgerà il 27 giugno alle 18 nella sala convegni del Castello di Lettere. Questo incontro si inserisce nel progetto finanziato dalla Misura 19.3.1 del PSR Campania 2014-2022, con l’obiettivo di approfondire il tema della valorizzazione della cucina locale attraverso le filiere corte.

La filiera corta rappresenta un modello in cui il cibo è prodotto e distribuito con pochi intermediari, facendo riferimento a risorse locali. Nella zona di Lettere, produttori e ristoratori collaborano per offrire piatti che valorizzano la freschezza e la stagionalità delle materie prime, come pomodori, verdure di stagione, olio extravergine d’oliva e formaggi locali.

Il programma del seminario prevede saluti istituzionali da parte del sindaco Anna Amendola, seguiti da interventi di esperti, tra cui Giuseppe Falco e Rosanna Lavorgna. Anna Fermo e Gennaro Fiume offriranno informazioni sulle gestioni del progetto, mentre saranno presenti relatori tra cui Mariella Verdoliva e Raffaele Palumbo, che discuteranno della cucina locale in chiave turistica. Gennaro Cirillo modererà l’incontro.

Il progetto “Rural Food Revolution” coinvolge diversi GAL campani per valorizzare i sistemi agroalimentari rurali e rafforzare le economie locali attraverso pratiche sostenibili. A conclusione del seminario, è prevista una degustazione di prodotti tipici, evidenziando l’importanza della cucina locale come motore di sviluppo rurale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilcorrierino.it