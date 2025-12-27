Filetto alla Wellington a Firenze

Il ristorante Nonna Lella, recentemente aperto a Firenze Sud, presenta una proposta gastronomica unica e personale, guidata dallo chef Andrea Bonini. Il piatto simbolo del ristorante è il Filetto alla Wellington, una ricetta anglosassone reinterpretata con una visione personale e un lavoro di sottrazione, precisione e identità.

Il processo di preparazione del Filetto alla Wellington inizia con la carne, pulita e modellata in cilindro con cura, seguita da una notte di riposo in frigorifero. Non c’è senape, elemento tradizionale del Wellington, ma prosciutto crudo, funghi porcini e bietola fresca, scelta come sostituta della crêpe verde per un equilibrio più territoriale. L’uso della sfoglia da pasticceri, neutra e non zuccherina, arriva dopo numerose prove. Il risultato è un piatto che richiede fino a tre giorni di lavoro, ma che si esprime con una naturalezza sorprendente.

La tensione tra comfort e artigianalità è la chiave dell’intero progetto di Nonna Lella. Il menu cambierà spesso, seguendo stagionalità reali più che ideali, frutto di una quotidiana disponibilità della materia prima. Ogni piatto raramente supera i tre o quattro elementi, con lo scopo di offrire immediatezza senza banalità. Altri capisaldi del menu sono tagliatelle, piccione, qualche piatto di carne, e proposte “speciali” come il Baccalà mantecato con mousse di castagne e il Risotto porri e cioccolato bianco.

Il ristorante sorge a Firenze sud, luogo familiare allo chef grazie alle attività storiche della sua famiglia. Il servizio è essenziale ma curato, con coltelli artigianali per i tagli importanti, una piccola carta vini coerente e ragionata, e un caffè di moka servito a un euro perché sia sempre fresco. Il locale ambisce a essere comprensibile, intimo eppure ambizioso, dove la tecnica non è mai il messaggio ma il mezzo.