Fila Calzini Uomo

–

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 luglio 2019Produttore ‏ : ‎ FilaASIN ‏ : ‎ B07VBMRZBFNumero modello articolo ‏ : ‎ FILA/AM/TNX6Categoria ‏ : ‎ Uomo

SPORT UOMO: questi calzini alti utilizzano una miscela di microfibra, il taglio e i materiali utilizzati (23% poliestere e 2% elastane) sono stati attentamente studiati dai nostri team per una vestibilità e una vestibilità ottima

75% Cotone, 23% Poliestere, 2% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

sport

ELASTICO E FLESSIBILE PER LO SPORT: Combinando cotone e trama in microfibra le nostre calze offrono una libertà di movimento eccezionale. Quando il cotone dona al tessuto morbidezza e comfort, L elastan offre una grande flessibilità

14,90€