Figuraccia per Paolo al GF: “Discorsi strani. Ma che idea si è fatto?”

Venerdì scorso Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan dicendo che la vede troppo presa da lui e aggiungendo di non essere interessato. Secondo molti telespettatori il romano avrebbe fatto fare una figuraccia alla montanara dandole il due di picche in diretta.

Ieri pomeriggio il macellaio ha deciso di parlare a Giselda e le ha fatto capire che la vede solo come un amica: “Tu sei molto bella e dolce, ma non ti dai valore. Sei una che non si ferma mai. Ti faccio questi complimenti, ma senza malizia. Non vorrei che poi ti fai idee che poi ci rimani male su di me. Sei così bella come persona, ma non voglio correre il rischio che ti faccio star male. Mi spiacerebbe se ti facessi castelli in aria. Io te le dico queste cose per fartele capire. Però devi darti più valore credimi. C’è gente che ha le tue stesse passioni e quindi dovresti frequentare quel tipo di gente, ti farebbe bene. Fregatene di tutto, nessuna figuraccia, tu devi essere te stessa ed esprimerti. Devi essere più sicura di te perché sei una splendida ragazza“.

La figuraccia di Paolo: “Che idea si è fatto?”

In realtà a Giselda di Paolo non importa nulla, si è solo limitata a fargli dei complimenti in modo scherzoso. La Torresan oggi ha confessato a Letizia di non essere minimamente interessata al coinquilino.

“Ho scherzato con Paolo e si è fatto un’idea strana. Mi fa sempre discorsi strani, secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio, ma a me non me ne frega niente. Io scherzavo nel dire che è bono e fico, sono una che scherza su queste cose. Lui aspetta una donna come la mamma, aspetterà 100 anni. Da oggi io non ci scherzerò più allora. A me non interessa niente di lui. Faccio il mio gioco e basta, non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip”

Montanara 1, macellaio 0.

