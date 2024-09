Figlio di Bossetti “contattato per il Grande Fratello”, parla Corona: “Cifra esorbitante”

Per settimane la docuserie ‘Il Caso Yara: oltre ragionevole dubbio’ è stata tra le più viste di Netflix e tutti ne hanno parlato. Fabrizio Corona oggi a Gurulandia ha detto la sua sulla serie, dichiarando che lui avrebbe raccontato anche la vita non semplice dei familiari coinvolti in questo caso. Tra le tante cose Corona ha rivelato che il figlio di Bossetti sarebbe stato contattato per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 16 settembre. Secondo le dichiarazioni di Fabrizio al ragazzo sarebbe stata offerta anche una bella cifra.

“Tu hai una famiglia con tre figli che pare essere perfetta, con le problematiche di quelle di tutta Italia. Tre figli voluti con le problematiche di tutti i figli. Di colpo il marito viene incarcerato con un’accusa gravissima. La serie è su Massimo, ma i tre figli come l’hanno vissuta? Come sono cresciuti in questi dieci anni? Come potevano vivere bene con quella pressione mediatica? La serie però questo non lo racconta. Io avrei posto l’accento anche su quello.

Oggi vi racconto una cosa in merito a questo e mi prendo la responsabilità di quello che dico. Inizio con questa, il figlio di Bossetti è stato contattato e tartassato per sei mesi per partecipare a questo Grande Fratello. Gli hanno offerto una cifra esorbitante, ma grossa. Lui cosa ha detto? Ha rifiutato. Chapeau! Non è un rifiuto finto, è proprio vero. Ha rifiutato ed è un grandissimo segno di valore. Questo ragazzo non è nulla di che, ma al Grande Fratello avrebbe fatto scalpore perché è figlio di quell’uomo. Per il suo cognome avrebbe fatto parlare, ma ha deciso di non farlo, nonostante i tanti soldi offerti. Questo devo dire che gli fa molto onore. Lui non ha voluto usare il suo nome. i cognomi spesso sono brand, come Elettra Lamborghini che all’inizio ha avuto attenzione per il suo cognome”.