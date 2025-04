Figlio Arrestato per l’Omicidio della Madre a Cinisello Balsamo

Gianrico Dario Ricci, di 36 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della madre, Daniela Guerrini, 68 anni, deceduta il 16 marzo all’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni. L’indagine ha mostrato che la morte della donna è stata causata da calci e pugni inflitti dal figlio, già noto per maltrattamenti familiari. Daniela, ex insegnante, era arrivata in ospedale con un’emorragia cerebrale e lesioni diffuse, mentre erano state segnalate anche difficoltà respiratorie.

La situazione è diventata sospetta fin da subito, inducendo i medici a contattare la polizia. Le indagini, dirette da Alfonso Iadevaia e coordinate dalla procura di Monza, hanno rivelato che la causa del decesso era un arresto cardiocircolatorio conseguente alle ferite subite. Gli accertamenti medico-legali, le testimonianze e le intercettazioni telefoniche hanno fornito prove decisive contro Ricci, ora accusato di omicidio aggravato per il vincolo di parentela e il contesto di maltrattamenti. Nel 2020, il 36enne era già stato denunciato per aver causato lesioni alla madre.

Dopo il decesso, Gianrico ha avuto una crisi che ha richiesto il suo ricovero in ospedale e un trattamento sanitario obbligatorio. L’arresto è avvenuto il 12 aprile, con il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza che ha emesso un ordine di custodia cautelare. La vicenda ha scosso la comunità di Cinisello Balsamo, dove si è verificato l’omicidio, suscitando indignazione e preoccupazione riguardo ai maltrattamenti familiari.