Figlia di esponente iraniano licenziata da università Usa

La figlia di un alto funzionario iraniano è stata licenziata dal suo incarico di insegnante in un importante ateneo americano dopo aver criticato pubblicamente l’intervento degli Stati Uniti nelle proteste iraniane. Fatemeh Ardeshir-Larijani, assistente professore nel dipartimento di ematologia e oncologia medica, non è più una dipendente dell’università secondo un annuncio del preside della facoltà di medicina.

Le proteste iraniane sono iniziate a fine dicembre e hanno portato a morti e feriti a causa della repressione da parte delle forze di sicurezza iraniane. Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero intervenire in risposta alle violenze contro i manifestanti pacifici. Ali Larijani, padre di Fatemeh e alto funzionario iraniano, ha affermato che l’interferenza degli Stati Uniti negli affari interni dell’Iran destabilizzerebbe tutta la regione e danneggerebbe gli interessi americani.

Il licenziamento di Fatemeh Ardeshir-Larijani segue una protesta di manifestanti iraniani-americani davanti all’ateneo, che si opponevano al suo assunzione a causa delle posizioni del padre. La pagina della facoltà di Ardeshir-Larijani e le sue pagine di Emory Healthcare non sono più visibili online. Il gruppo no-profit Alleanza contro gli apologeti del regime islamico dell’Iran ha affermato che Ardeshir-Larijani aveva vissuto e lavorato negli Stati Uniti per diversi anni e ha chiesto alle autorità di rivedere il suo status di immigrazione e il suo visto.

