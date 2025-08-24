Figli d’arte in Italia: i nepo babies più famosi del momento

Negli Stati Uniti vengono definiti “nepo babies”, mentre in Italia si parla di “figli d’arte”. Questi giovani talenti, spesso figli di famosi artisti, iniziano la loro carriera nel mondo dello spettacolo o della musica, seguendo le orme dei genitori. Tuttavia, non mancano le critiche, i pregiudizi e le sfide mentre cercano di affermarsi con un’identità propria.

Tra i nomi più noti c’è Aurora Ramazzotti, che ha spesso affrontato aspre critiche e confronti con la madre Michelle Hunziker. Anche Jasmine Carrisi e Davide Bonolis sono figli d’arte molto discussi, ognuno con il proprio percorso. Questi giovani stanno cercando di dimostrare il proprio valore, nonostante le aspettative che li circondano.