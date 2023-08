Figc, Mancini non solo ct: diventa coordinatore delle Nazionali

Roberto Mancini, ct della Nazionale maggiore, diventa il coordinatore di tutto il settore azzurro: dalla selezione maggiore all’Under 21 e 20, nel progetto nuovo che va sotto il titolo di Club Italia. E’ una delle decisioni prese oggi dal consiglio federale della Figc. Il ct della nazionale maggiore verrà coadiuvato come vice da Alberto Bollini, ct dell’U19 campione d’Europa, nello staff anche Andrea Barzagli a curare la fase difensiva.

Nel dettaglio, Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 e 20: “L’integrazione funzionale di queste squadre -scrive la Figc al termine del consiglio federale- porterà di fatto ad applicare in campo gli stessi stili e sistemi di gioco, favorendo e velocizzando l’apprendimento tecnico. In tal senso, sono stati definiti i rispettivi staff secondo scelte che consentano di lavorare, dentro e fuori dal campo, in piena sintonia, integrando le diverse competenze ed esperienze, maturate nell’ambito dei club o nelle Giovanili Azzurre. A cominciare dalla Nazionale A, infine, sono state individuate figure con specifiche caratteristiche per dare alla squadra conoscenze tecnico-tattiche sempre più approfondite”.

Attilio Lombardo diventa il tecnico della Nazionale Under 20 e avrà come vice Marco Scarpa, prima osservatore poi assistente tecnico in Nazionale A. Tra le novità spicca l’addio di Alberico Evani all’azzurro. Esce dai quadri tecnici anche Mauro Sandreani (arrivato con Antonio Conte nel 2014), mentre Giulio Nuciari lascia il ruolo sul campo e passa a far parte del team degli osservatori.