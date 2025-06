Figc: Gravina aggiorna sulla nomina del nuovo Ct

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fornito aggiornamenti sulla nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale, sottolineando che non ci sono novità concrete, ma che si sta lavorando attentamente per definire un progetto innovativo. Gravina ha specificato che ci sono alcuni giorni a disposizione per analizzare le opzioni.

Riguardo a Luciano Spalletti, Gravina ha espresso il suo rammarico per la conclusione di un rapporto professionale significativo. Ha sottolineato il forte legame personale con Spalletti, aggiungendo che la rottura di un vincolo così importante provoca amarezza, soprattutto considerando gli attacchi subiti dal tecnico.

Fonte: www.adnkronos.com