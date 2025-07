Fifth Third Bancorp e Eldridge: nuova era del credito privato

Il mercato del credito privato sta vivendo una crescita significativa, attirando l’attenzione di diverse istituzioni finanziarie. Recentemente, Fifth Third Bancorp ha annunciato una collaborazione con Eldridge, una società di investimento fondata dal miliardario Todd Boehly, per offrire soluzioni di credito privato ai propri clienti.

Il credito privato si riferisce ai prestiti concessi alle imprese da istituzioni differenti rispetto alle banche tradizionali. Questa forma di finanziamento ha guadagnato terreno negli ultimi anni, in gran parte a causa di normative più severe che hanno reso costosi i prestiti più rischiosi per le banche. La partnership tra Fifth Third Bancorp ed Eldridge si inserisce in questo trend, con l’obiettivo di capitalizzare sulle opportunità presenti in un mercato in rapida espansione.

Nel 2023, anche Wells Fargo ha scelto di allearsi con Centerbridge Partners per fornire finanziamenti alle aziende del mercato medio negli Stati Uniti. Allo stesso modo, nel 2022, Citigroup ha collaborato con Apollo per dar vita a un programma di credito privato del valore di 25 miliardi di dollari.

Eldridge, che gestisce un patrimonio superiore ai 70 miliardi di dollari, ha precedentemente formato un accordo con la banca d’investimento Raymond James per sviluppare un’impresa dedicata al credito privato. Tali mosse evidenziano come il settore stia evolvendo, con diverse banche e istituzioni finanziarie che cercano di diversificare le proprie offerte e rispondere a domanda e necessità crescenti nel panorama del finanziamento alle imprese.