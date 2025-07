Fifth Beat acquisisce Eurostep, nasce il polo dell’innovazione

Fifth Beat, un operatore nel settore della customer experience e del design digitale, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Eurostep, grazie al supporto di Xenon Private Equity Small Cap. Questo accordo rappresenta un passo importante nella creazione di un nuovo polo di innovazione in Italia.

Eurostep, con sede a Montebelluna, è un’azienda specializzata nella gestione di progetti di eCommerce in outsourcing, consolidando la sua reputazione attraverso dieci anni di attività con clienti prestigiosi come Ferrari e Moleskine.

Con l’inclusione di Eurostep, Fifth Beat intende sviluppare un ecosistema innovativo in grado di implementare un avanzato modello di digital orchestration in Italia. Il nuovo gruppo, denominato Orvian, si propone di integrare tecnologie, risorse umane, processi e dati per realizzare esperienze digitali significative. Con un fatturato di 17 milioni di euro e un team di 140 specialisti distribuiti in sei sedi, Orvian vanta una rete di 311 clienti, tra cui IKEA e Unicredit.

L’acquisizione di Eurostep, che si aggiunge a quelle di Web al Chilo e Magilla Company, contribuisce a rafforzare la posizione di Fifth Beat come partner strategico per le aziende, mirando a mantenere la rilevanza nel panorama in rapida evoluzione del mercato. I leader delle due aziende hanno sottolineato l’importanza dell’innovazione e della professionalità come valori condivisi nel loro percorso di crescita.

Infine, gli investitori di Xenon Small Cap hanno affermato che l’ingresso di Eurostep nel Gruppo Orvian manifesta la volontà di creare un operatore innovativo in grado di unire competenze eccellenti in eCommerce, tecnologia e design, proponendo soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide del settore.