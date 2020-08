“Mancanza di prove”

– Inchiesta archiviata per il numero uno della Fifa, Gianni Infantino. La camera investigativa della commissione etica indipendente della federazione mondiale, dopo aver aperto un’indagine preliminare, ha deciso di chiudere il caso aperto nei confronti del presidente per mancanza di prove.

Le accuse al centro dell’indagine facevano riferimento a diverse presunte violazioni del codice etico da parte del numero uno della Fifa, tra cui la prenotazione di un volo privato dal Suriname a Ginevra e gli incontri con Michael Lauber, procuratore generale della Confederazione svizzera. “Dopo aver esaminato la documentazione e le prove pertinenti – si legge nella nota diramata dalla federazione – il presidente della Camera investigativa ha deciso di archiviare il fascicolo sul reclamo e chiudere il caso a causa dell’ovvia mancanza di prove riguardanti qualsiasi presunta violazione del Codice etico Fifa. Sulla base delle informazioni disponibili, nessuno dei comportamenti analizzati costituisce una violazione dei regolamenti – alcuni di essi non sono nemmeno regolamentati da alcuna disposizione del codice etico – per tale motivo non sarebbe giustificabile in alcun modo l’adozione di qualsiasi misura, compresa la sospensione provvisoria”, conclude il comunicato. Gli incontri tra Infantino e il procuratore generale svizzero Lauber sono già stati oggetto di un’indagine da parte di un procuratore speciale federale svizzero, Stefan Keller. La Camera investigativa del Comitato etico della Fifa ha avuto accesso al materiale e ha potuto analizzare i fatti indagati da Keller. “Sono sicuro che l’inchiesta penale sarà archiviata”, aveva detto in mattinata uno degli avvocati di Infantino, Jean Pierre Mean, riferendosi all’indagine della magistratura svizzera. E così è stato.