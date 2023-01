FIFA 23, svelata la squadra dell’anno

Electronic Arts ha svelato la squadra dell’anno ufficiale (TOTY) di FIFA 23, votata da milioni di giocatori in tutto il mondo. Kylian Mbappé ha avuto la più alta percentuale di voti tra gli attaccanti con il 23%. Kevin De Bruyne ha ottenuto la percentuale più alta tra i centrocampisti con il 21%, Achraf Hakimi tra i difensori con il 15% e Thibaut Courtois ha conquistato il primo posto tra i portieri con il 56%. La formazione TOTY completa sarà disponibile solo su FIFA 23 a partire dal 26 gennaio, mentre l’XI completo arriverà su FIFA Online il 20 gennaio e su FIFA Mobile all’inizio di febbraio. Prima dell’arrivo dell’undicina completa in FIFA 23, i giocatori avranno l’opportunità di vedere gli oggetti degli attaccanti nel gioco dal 20 al 21 gennaio, quelli dei centrocampisti dal 22 al 23, quelli dei difensori e dei portieri dal 24 al 25.

“Il voto per la Squadra dell’anno di EA SPORTS FIFA continua a crescere ogni anno in termini di partecipazione ed è diventato un’autorità molto rispettata per quanto riguarda il meglio del meglio del calcio mondiale”, ha dichiarato David Jackson, vicepresidente del marchio EA Sports FC. “La Squadra dell’Anno dà voce a milioni di giovani fan del calcio che votano i migliori del mondo e noi abbiamo il privilegio di portare il loro XI preferito in FIFA 23. La lista completa dei giocatori presenti nella TOTY è la seguente.

Attaccanti

Karim Benzema (Francia) – Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) – Paris Saint-Germain

Centrocampisti

Jude Bellingham (Inghilterra) – Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Belgio) – Manchester City

Luka Modrić (Croazia) – Real Madrid

Difensori

Achraf Hakimi (Marocco) – Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasile) – Real Madrid

Theo Hernández (Francia) – AC Milan

Virgil van Dijk (Olanda) – Liverpool

Portiere