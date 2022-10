FIFA 23, la lista dei capocannonieri della stagione

Electronic Artsha annunciato i numeri di FIFA 23 e la classifica dei giocatori più amati. Con oltre 10,3 milioni di giocatori nella prima settimana, si tratta del più grande periodo di lancio nella storia del franchise FIFA. Ci sono inoltre state oltre 1,7 miliardi di partite giocate – tra incontri maschili e femminili – e oltre 4,3 miliardi di gol segnati. I giocatori hanno giocato complessivamente oltre 15,7 miliardi di minuti, l’equivalente di quasi 30.000 anni di gioco. “Il successo del lancio del titolo di quest’anno è stato molto speciale per noi e siamo incredibilmente orgogliosi di mettere in contatto milioni di fan in tutto il mondo che condividono la stessa passione per il gioco più bello del mondo”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. “Con l’aggiunta di nuovi club e campionati, tra cui la Juventus FC, la Barclays FA Women’s Super League e la Division 1 Arkema, oltre alla UEFA Women’s Champions League e ai tornei della Coppa del Mondo maschile e femminile, siamo entusiasti di mantenere questo slancio e di mantenere la nostra promessa di fornire l’esperienza calcistica più coinvolgente e autentica possibile ai fan di tutto il mondo”.

Nella modalità Carriera, FIFA 23 ha visto Jude Bellingham essere il principale calciatore scelto, con oltre 630.000 giocatori che hanno scelto il centrocampista del Borussia Dortmund per la loro squadra. I giocatori stanno apprezzando anche la nuova integrazione del loro manager baffuto preferito, Ted Lasso, con l’AFC Richmond che ha ottenuto molti successi, vincendo oltre 1 milione di partite fino ad oggi. Il Chelsea Women di Sam Kerr, star della copertina mondiale, è stata la squadra di calcio femminile più scelta in FIFA 23, mentre il Manchester City è stata la prima scelta per i club maschili. Il Manchester City è stato anche l’abbinamento più popolare, giocando contro il Paris Saint-Germain. Con una grandissima quantità di gol segnati, gli attaccanti hanno avuto un inizio di FIFA 23 molto impegnativo. I capocannonieri maschili e femminili finora sono:

Top 10 maschile

Marcus Rashford Kylian Mbappé Darwin Núñez Erling Haaland Gabriel Jesus Arnaut Danjuma Timo Werner Cristiano Ronaldo Karim Benzema Vinícius Jr.

Top 10 femminile