FIFA 23, Haaland è il dodicesimo uomo della Squadra dell'anno

EA Sports ha confermato Erling Haaland del Manchester City come dodicesimo uomo della Squadra dell’anno (TOTY) di FIFA 23. Haaland conquista l’ultimo posto nella rosa del TOTY 2023, votato dai giocatori del videogame che hanno potuto votare per l’ultima aggiunta alla squadra dell’anno. I fan hanno votato attraverso FIFA Ultimate Team, dove Haaland ha ricevuto il 60% dei voti, superando Federico Valverde del Real Madrid e João Cancelo, compagno di squadra del Manchester City. Nel 2022, le statistiche di Haaland sono state ottime: 37 gol in 32 partite, 120 tiri e 34 occasioni create. Haaland ha iniziato la sua carriera al Manchester City con il botto, battendo il record di gol nelle prime presenze in Premier League e diventando anche il primo giocatore a segnare nelle prime quattro presenze in trasferta. L’oggetto TOTY di Haaland sarà disponibile in FUT a partire da oggi, venerdì 27 gennaio.