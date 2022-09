FIFA 23, come funzioneranno le competizioni online e gli eventi Esports

Electronic Arts ha annunciato i dettagli del nuovo sistema di gioco competitivo pensato per FIFA 23. Il miglioramento dell’ecosistema è rappresentato dalla prima EA Sports Cup in assoluto. I giocatori che rappresentano le principali organizzazioni di Esports e le squadre di calcio professionistiche del mondo si sfideranno in una competizione 2v2 per tre mesi di partite a partire dal 17 ottobre, con le partite in diretta su Twitch. La EA Sports Cup culminerà dal 16 al 21 gennaio con l’incoronazione di un campione e la selezione delle due squadre passeranno alla FIFA eClub World Cup 2023. “Sostenuta dal supporto di organizzazioni di eSport e club di calcio di livello mondiale, la prima EA SPORTS Cup è un momento cruciale di EA Sports FIFA 23 Global Series”, ha affermato Brent Koning, VP di EA Esports. “Il fascino della competizione unito alla narrazione dinamica che si svolge sul campo, creerà un intrattenimento imperdibile e motiverà le masse a iniziare il proprio viaggio competitivo in FIFA 23”.

La competizione 1v1 online inizia con il lancio della FIFA 23 Ultimate Edition il 27 settembre, in tutto il mondo. Nei prossimi dieci mesi, i concorrenti parteciperanno a vari tornei 1v1. Le partite iniziano con i FUT Division Rivals il 27 settembre e i primi classificati accedono a uno dei cinque FGS Regional Online Qualifiers. L’FGS 23 Mid-Season Major vedrà protagonisti i migliori giocatori delle cinque qualificazioni regionali FGS il 7 aprile 2023 in un evento LAN di persona a Londra, in Inghilterra. Più di 30 partner organizzeranno tornei, dando ai concorrenti l’opportunità di rappresentare la loro squadra di calcio preferita. I 64 migliori giocatori dell’ FGS 23, che si qualificheranno attraverso le qualificazioni regionali FGS o i successi dei partner di lega di calcio, si scontreranno ai playoff FGS il 23-25 giugno. La competizione FIFA 23 si concluderà con la Coppa del Mondo FIFA alla fine dell’estate 2023. I 24 migliori giocatori degli FGS Playoffs, che rappresentano le migliori stelle di FGS 23, si sfideranno alla FIFA eWorld Cup 2023, dove solo uno sarà nominato campione del mondo.