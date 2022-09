FIFA 23, ci saranno Ted Lasso e l'AFC Richmond direttamente dalla serie TV Apple

Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato la presenza dell’allenatore Ted Lasso, protagonista della serie TV omonima, e della sua squadra AFC Richmond in FIFA 23. La squadra sarà selezionabile in più modalità di gioco, tra cui Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Una serie di oggetti dell’AFC Richmond, tra cui divise, oggetti tifo, Manager item e altri contenuti, saranno anche disponibili per essere sbloccati in FIFA Ultimate Team e nei Pro Club, ove possibile. Il Ted Lasso di Jason Sudeikis sarà disponibile come allenatore selezionabile dell’AFC Richmond in modalità Carriera, poiché i fan potranno giocare nei panni del loro allenatore preferito alla guida dell’AFC Richmond o di qualsiasi altra squadra a loro scelta. I giocatori possono anche creare il proprio manager o selezionare un manager con licenza reale per prendere il controllo dell’AFC Richmond, oppure creare un giocatore e unirsi alla squadra dell’AFC Richmond in un campionato a loro scelta. FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre.

“Sono davvero fortunato e profondamente grato di aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora, e considero questa esperienza tra le migliori”, ha dichiarato il vincitore dell’Emmy Award Jason Sudeikis. “Come fan di lunga data di FIFA, avere Ted Lasso e l’intera squadra dell’AFC Richmond nella nuova versione del gioco è davvero un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Il nostro cast e la nostra troupe lavorano duramente in questo spettacolo e siamo lusingati che entri in risonanza con così tante persone. Non vediamo l’ora che i nostri fan abbiano l’opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell’AFC Richmond”. I contenuti correlati in FUT e Pro Club saranno disponibili tramite obiettivi, sfide e ricompense, progettati per essere raggiunti da tutti i giocatori a partire dal lancio. Ciò include gli articoli dei manager Ted Lasso e Coach Beard, divise dell’AFC Richmond e altri articoli FUT per club e stadi, inclusi badge, bandiere e altro, oltre al Nelson Road Stadium incluso nei Pro Club.