EA Sports ha iniziato domenica la celebrazione dei migliori giocatori del mondo in FIFA, con FIFA 22 Team of the Season (TOTS). A partire dal 17 aprile, i fan possono votare i loro giocatori e le loro squadre preferite all’interno della community e formare la loro Squadra della Stagione, con la squadra che sarà annunciata e rilasciata nel gioco il 29 aprile. I fan saranno anche in grado di votare per i loro giocatori preferiti e formare il loro TOTS per i campionati più grandi del mondo tra cui la Premier League, Bundesliga, LaLiga e Serie A. Inoltre, Ultimate TOTS concluderà la campagna TOTS quando verrà annunciato il 10 giugno. Attraverso il sito dedicato, i fan saranno in grado di esprimere i loro voti, a partire dal Community TOTS. Di seguito le date in cui verranno annunciate le singole squadre:

Week #1 – Community TOTS – Squadra annunciata il 29 Aprile

Week #2 – Premier League TOTS – Squadra annunciata il 6 Maggio

Week #3 – Bundesliga TOTS – Squadra annunciata il 13 Maggio

Week #4 – LaLiga TOTS – Squadra annunciata il 20 Maggio

Week #5 – Ligue 1 TOTS – Squadra annunciata il 27 Maggio

Week #6 – Serie A TOTS – Squadra annunciata il 3 Giugno

Week #7 – Ultimate TOTS – Squadra annunciata il 10 Giugno