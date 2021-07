Con la fine degli Europei di calcio, Electronic Arts ha tolto i veli ad alcune delle novità previste per Fifa 22, prossimo capitolo della sua celebre saga di videogiochi di calcio. La novità più importante è il nuovo motore di gioco, chiamato HyperMotion, che combina due tecnologie molto complesse per rendere più realistiche e numerose le animazioni e raffinato il sistema di intelligenza artificiale.

La prima è la cattura del match 11 contro 11, ovvero la registrazione dei movimenti dei giocatori non più in singolo, ma direttamente nel contesto di una partita: questo significa che le movenze, gli scatti e i tocchi sono ancora più realistici, perché catturati durante un’azione di gioco e non durante uno scenario definito a priori.

La seconda tecnologia è il machine learning, con un algoritmo proprietario che elabora dati da 8,7 milioni di fermi immagine dal match a squadre di cui sopra e compensa le animazioni reali con le effettive animazioni da videogioco per rendere l’esperienza più fluida possibile.

il bilancio

Il risultato di questi sforzi è misurabile facilmente: oltre 4mila nuove animazioni per scivolate, scontri, tiri, passaggi e parate, anche sincronizzate come in una vera partita, con (per esempio) gli attaccanti che si girano e guardano il pallone mentre i difensori della squadra avversaria lo portano verso il centrocampo.

Alcune delle animazioni più complesse sono quelle per le battaglie in aria, magari per lottare su un pallone durante un calcio d’angolo o un rinvio dal fondo: in questi casi, le interazioni tra i due giocatori sono più fedeli alla casualità che si può riscontrare in partita, con un giocatore che salta sopra l’altro e quest’ultimo che si gira e si tiene l’orecchio o il collo per reclamare il fallo.

Fanno parte di un approccio più fedele alla realtà anche le animazioni e interazioni a palla ferma o lontana, come gli sguardi tra due giocatori avversari mentre si posizionano su un calcio di punizione, o ancora giocatori che puntano altri giocatori durante una fase difensiva per richiamare l’attenzione.

Le animazioni del portiere sono state riscritte, e ora c’è una gamma più ampia di parate che può fare, trattenendo il pallone sui colpi di testa o rotolando su se stesso per coprire il pallone appena catturato.

C’è anche un nuovo sprint esplosivo, che su PlayStation 5 è accentuato dalla vibrazione adattiva del controller DualSense, che permette al giocatore di controllare meglio la corsa del calciatore mentre cambia direzione. Infine, una nuova fisica del pallone, che è davvero una delle novità più percepibili quando si gioca, con traiettorie più realistiche che tengono conto di velocità, direzione, resistenza dell’aria e frizione dell’erba sul campo, e controlli a due tocchi più fluidi.

Fifa 22 sarà disponibile per Playstation 5 e Xbox X ed S dal primo ottobre 2021, con preordine già attivo; si potrà giocare anche sulle vecchie Ps4 e Xbox One e pure su computer, sebbene alcune novità di HyperMotion, come l’intelligenza avanzata, le battaglie in aria e le animazioni fluide a due tocchi non saranno incluse.