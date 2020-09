“Macfrut Digital è una novità assoluta, la prima volta che una fiera si trasforma totalmente in digitale: non un marketplace ma la riedizione di una fiera, dove in tre giorni gli operatori si incontrano e possono scambiarsi informazioni e soprattutto avere un btob”. Così Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, traccia un bilancio di Macfrut Digital, la prima fiera virtuale dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera e andata in scena dall’8 al 10 settembre. Un’edizione della vetrina ortofrutticola internazionale che, in questo anno segnato dall’emergenza Covid-19, si è svolta, infatti, interamente online grazie a una piattaforma molto innovativa.

