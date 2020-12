Ha preso il via ‘Artigiano in Fiera Live’, la nuova piattaforma su artigianoinfiera.it che consente agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti. Il sito offre una ribalta per imprese e prodotti dell’area valdostana. In particolare, sono 32 gli artigiani del territorio che hanno apprezzato il valore di questo progetto, aderendo alla piattaforma grazie a a un intervento della Chambre Valdôtaine in collaborazione con l’assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro. ‘Artigiano in Fiera Live’ rappresenta un’inedita opportunità per le aziende artigiane, permettendo a tutti gli utenti di approfondire il vero tessuto produttivo della Valle d’Aosta, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l’acquisto finale di prodotti unici e originali.

Fonte