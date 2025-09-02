Fiera di Varese 2025: Sport e cultura verso Milano-Cortina

La 47ª edizione della Fiera di Varese è stata presentata, con un programma ambizioso incentrato sul tema “Verso Milano-Cortina 2026. Il ruolo di Varese tra sport, cultura e territorio”. L’evento si svolgerà dal 12 al 21 settembre alla Schiranna, con ingresso gratuito.

Questa manifestazione rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze produttive, commerciali e associative della città, ma anche un momento di confronto sul significato dello sport come linguaggio universale e strumento di crescita per la comunità e le nuove generazioni. Il sindaco Davide Galimberti ha evidenziato l’opportunità che la Fiera offre per avere una visione complessiva dell’economia, della cultura e dello sport di Varese.

La manifestazione si afferma come un punto di riferimento annuale, unendo imprese, istituzioni e associazioni in un contesto condiviso. La vicesindaco Ivana Perusin ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento crescente del volontariato e della solidarietà, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo sempre più rilevante.

La Camera di Commercio parteciperà con uno spazio speciale dedicato alla “Varese Sport Commission for Winter Games”, illustrando le prospettive legate ai Giochi Olimpici. Il presidente Mauro Vitiello ha sottolineato come la Fiera rappresenti un’importante occasione di dialogo con la comunità e di valorizzazione del territorio.

Con oltre dieci giorni di eventi, stand ed esposizioni, la Fiera di Varese 2025 si prepara a consolidare il suo ruolo di promotrice delle eccellenze locali e di incubatore di idee, in vista della sfida olimpica del 2026.