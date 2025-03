“Fiera di Me Stesso: Rivoluzione Digitale”

Dopo il conturbante scontro di ieri sera, l’attrice Beatrice Luzzi ha rilasciato un commento su X che ha suscitato una forte reazione negativa sul web. Durante la puntata del Grande Fratello, è stata protagonista di conflitti con Stefania Orlando e il conduttore Alfonso Signorini, insinuando che il pubblico in studio fosse stato pagato per criticarla. L’incontro con Cesara Buonamici è stato altrettanto teso, lasciando la Luzzi in una posizione vulnerabile.

In seguito alla trasmissione, Beatrice ha postato su X: “Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me”. Sperando di ricevere supporto dai suoi fan, ha invece innescato una tempesta di critiche da parte degli utenti social, sia da parte di spettatori che in precedenza l’avevano sostenuta. Molti commentatori hanno espresso il loro disappunto, sottolineando l’incoerenza nei suoi giudizi su altri concorrenti. Una fan ha osservato come Beatrice avesse “fatto le scarpe” a Cesara e Stefania, mentre un’altra l’ha accusata di mancare di umiltà.

Le critiche sono continuate anche il giorno successivo, con utenti che le chiedevano spiegazioni sulle sue contraddizioni. Alcuni hanno difeso l’attrice, riconoscendo aspetti positivi nel suo comportamento, ma il sentimento generale è rimasto negativo. La questione solleva interrogativi sulla capacità di Beatrice di gestire la sua immagine pubblica, rendendola comunque una figura centrale nel programma di Signorini, nonostante le controversie.