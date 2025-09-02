Fiera della Dieta Mediterranea: salute e tradizioni in Algarve

Si svolgeranno diverse iniziative legate alla salute e all’alimentazione sana. Giovedì ci sarà un seminario e un dibattito, seguiti da una visita alle collezioni di alberi da frutto tradizionali dell’Algarve presso il Centro di Sperimentazione Agricola di Tavira. Venerdì è prevista una visita guidata e una degustazione di olio d’oliva presso il Lagar Monterosa a Moncarapacho, nel comune di Olhão, e una visita a una fabbrica di miele, sempre a Tavira.

La Dieta Mediterranea è considerata un patrimonio vivente del Paese e della Regione Biogeografica Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Tavira è la comunità più rappresentativa di questo patrimonio in Portogallo, ma il riconoscimento sta crescendo a livello nazionale e internazionale.

Negli anni, il CCDR ha lavorato per mantenere e diffondere questo patrimonio attraverso collaborazioni con partner nei settori dello sviluppo regionale, della cultura e dell’agricoltura. Le attività previste fanno parte dell’11ª edizione della Fiera della Dieta Mediterranea, che si tiene a Tavira da giovedì a domenica.