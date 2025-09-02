23.5 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Salute

Fiera della Dieta Mediterranea: salute e tradizioni in Algarve

Da StraNotizie
Fiera della Dieta Mediterranea: salute e tradizioni in Algarve

Si svolgeranno diverse iniziative legate alla salute e all’alimentazione sana. Giovedì ci sarà un seminario e un dibattito, seguiti da una visita alle collezioni di alberi da frutto tradizionali dell’Algarve presso il Centro di Sperimentazione Agricola di Tavira. Venerdì è prevista una visita guidata e una degustazione di olio d’oliva presso il Lagar Monterosa a Moncarapacho, nel comune di Olhão, e una visita a una fabbrica di miele, sempre a Tavira.

La Dieta Mediterranea è considerata un patrimonio vivente del Paese e della Regione Biogeografica Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Tavira è la comunità più rappresentativa di questo patrimonio in Portogallo, ma il riconoscimento sta crescendo a livello nazionale e internazionale.

Negli anni, il CCDR ha lavorato per mantenere e diffondere questo patrimonio attraverso collaborazioni con partner nei settori dello sviluppo regionale, della cultura e dell’agricoltura. Le attività previste fanno parte dell’11ª edizione della Fiera della Dieta Mediterranea, che si tiene a Tavira da giovedì a domenica.

Articolo precedente
Red carpet Venezia: i look più audaci del festival 2025
Articolo successivo
Roma verso l’Europa League, i convocati di Gasperini
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.