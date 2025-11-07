Fiera del Riso Vialone Nano a Mantova: sapori autentici

La Fiera del Riso Vialone Nano Mantovano, in corso al Boma, offre una varietà di piatti tradizionali fino al 16 novembre, con il riso Vialone Nano come protagonista. Ogni anno la fiera attira oltre 100 mila visitatori, dimostrando una costante crescita di interesse. Quattordici postazioni hanno menù unici, presentando specialità del territorio come risotto con saltarei, risotto al radicchio, guanciale e gorgonzola, oltre al risotto alla villimpentese.

I visitatori possono respirare l’armonia dei sapori mentre le Pro Loco e le associazioni locali preparano continuamente piatti per soddisfare tutti i gusti. I cuochi utilizzano lo stesso tipo di riso, creando varianti diverse che invogliano a provare più preparazioni e condividere gusti differenti.

La manifestazione, che promuove e valorizza il riso Vialone Nano, è organizzata dall’associazione “La Strada del Riso e dei Risotti Mantovani”, che unisce riserie, enti pubblici e ristoranti nel segno della passione per questo prezioso ingrediente.

Oltre alla gastronomia, la fiera include un’area dedicata a incontri e riflessioni, intitolata a Maurizio Castelli. Qui si svolgono dibattiti su temi legati all’agricoltura e al cibo sostenibile, rendendo l’evento un’importante occasione di confronto culturale.

La Fiera del Riso è aperta tutte le sere dalle 19 e nelle domeniche anche a pranzo, offrendo l’opportunità di assaporare le diverse specialità della tradizione mantovana.