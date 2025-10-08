Fiera del Cicloturismo a Padova: un viaggio tra le bici

Dal 27 al 29 marzo 2026, la Fiera di Padova ospiterà la Fiera del Cicloturismo, il principale evento italiano dedicato al turismo in bicicletta. Dopo le edizioni precedenti a Milano e Bologna, la fiera si trasferisce in Veneto, dove rimarrà per le prossime tre edizioni.

L’evento è stato annunciato durante una conferenza stampa con la partecipazione di vari rappresentanti, tra cui il Presidente di Padova Hall, Paolo Ferrin, e diversi assessori del Comune e della Regione Veneto. Ferrin ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per il territorio, frutto di una collaborazione tra istituzioni locali e l’organizzatore Bikenomist.

La scelta di Padova come sede non è casuale. La città è un punto di incontro per idee e cultura, e la Fiera del Cicloturismo si allinea perfettamente con questo contesto. Ferrin ha evidenziato che l’evento contribuirà allo sviluppo del quartiere fieristico, insieme al Centro Congressi, che porterà un numero significativo di visitatori e promuoverà un turismo consapevole nella provincia.

Alberto Capuzzo, direttore finanziario di Padova Hall, ha spiegato che il cicloturismo rappresenta un trend in crescita a livello nazionale e un’opportunità per il turismo veneto. Questo settore, in grado di integrare sostenibilità e valorizzazione del territorio, sarà un’occasione per mettere in luce le eccellenze locali e attrarre un pubblico qualificato, generando valore per la comunità.