Fiera dei Sapori d’Italia a Frascati: un viaggio gastronomico

Dal 18 al 28 settembre, Villa Torlonia di Frascati ospiterà l’evento “Fiera dei Sapori d’Italia”, dedicato ai migliori piatti e vini della tradizione culinaria italiana. Questo evento è un’occasione imperdibile per gli appassionati di gastronomia, poiché offre un viaggio attraverso i sapori iconici delle varie regioni italiane.

L’area di Villa Torlonia sarà allestita con percorsi di degustazione, spazi per specialità regionali e enoteche con vini DOC e DOCG. Sarà presente anche un’area dedicata a masterclass e show cooking, con incontri con grandi chef e ospiti illustri.

L’iniziativa, in collaborazione con la Regione Lazio e patrocinata dal Comune di Frascati, è organizzata da Valica S.p.a, specializzata nel marketing turistico ed enogastronomico. Durante i undici giorni, i partecipanti potranno assaporare piatti come i Canederli dell’Alto Adige, gli anellini alla pecorara dell’Abruzzo e i cannoli siciliani, insieme a una selezione di vini da tutte le regioni italiane, come il Barolo del Piemonte e il Chianti della Toscana.

L’inaugurazione si terrà il 18 settembre alle ore 19, con un intervento di Patrizio Roversi, noto per il programma “Turisti per Caso”. Si proseguirà con eventi dedicati ai vini iconici d’Italia e vari show cooking, tra cui quello di Giorgione, famoso per la sua pasta alla norcina.

Frascati si mostra orgogliosa di ospitare un evento che celebra l’eccellenza gastronomica e valorizza il territorio, sottolineando l’importanza della tradizione culinaria e dei prodotti tipici.