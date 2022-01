Karinna e il suo fidanzato non immaginavano minimamente che una gita fuori porta potesse trasformarsi nel salvataggio felino più magico. Si trovavano in aperta campagna, quando hanno notato la piccola Fielda, una gattina di pochi giorni di vita, che lottava disperatamente per sopravvivere alla fame e alla sporcizia. La dolcezza di quella creatura era troppa e loro non potevano tirarsi indietro dall’aiutarla.

Tantissime persone reputano i gatti come schivi e non troppo socievoli, soprattutto verso gli umani. La verità, invece, è assolutamente un’altra. Loro cercano soltanto le persone giuste a cui dare tutto l’amore che hanno dentro il loro cuoricino.

Proprio Fielda, per esempio, si è mostrata dolcissima verso i suoi salvatori fin dal primo istante in cui li ha visti. Pensate che, addirittura, è stata lei ad andare incontro a loro di corsa quando li ha visti.

I due giovani hanno accarezzato la gattina con tutta la delicatezza del mondo e poi hanno cercato in giro per vedere se ci fossero la sua mamma o i suoi fratellini. Una volta sicuri che lei era da sola, l’hanno presa in braccio e portata via con loro.

Durante il viaggio in auto la micia si è rannicchiata sulle gambe di Karinna e si è rilassata così tanto da addormentarsi.

Fielda ha una nuova famiglia e un nuovo fratello

Tuttavia la gattina era pelle e ossa e in più era sporca. Così i due giovani l’hanno portata dal veterinario per una visita completa.

Il medico ha fatto un bagno a Fielda e poi ha detto che aveva le pulci, gli acari nelle orecchie e un principio di tigna.

Ci sono volute alcune settimane prima che la gattina guarisse del tutto. Ma con l’more dei suoi nuovi genitori umani, alla fine ce l’ha fatta. Ad attenderla, una volta guarita del tutto, c’era anche Leon, l’altro gatto di famiglia.

I due felini hanno stretto un legame fantastico in pochissimi giorni ed ora passano le giornate a giocare, rincorrersi e coccolarsi a vicenda. Leon è più grande di Fielda, quindi la guida come un vero fratello maggiore e le insegna tutto quello che c’è da sapere sulla vita domestica. Insieme sono di una dolcezza unica.