Offerta di Lavoro: Field Marketing Assistant – Stage

PardForce, leader nei servizi di field marketing a livello nazionale, è in cerca di una figura dinamica da inserire come Field Marketing Assistant – Stage all’interno del nostro team operativo. Questa è un’opportunità unica per un tirocinante motivato che desidera sviluppare le proprie competenze nel marketing sul campo in un ambiente stimolante e in crescita.

Principali responsabilità:

Supporto nelle attività promozionali e nella gestione degli eventi sul territorio.

Collaborazione con il team per implementare strategie di marketing efficaci.

Analisi dei dati di mercato per migliorare le performance delle campagne.

Requisiti principali:

Laurea in Marketing, Comunicazione o discipline affini.

Ottime doti comunicative e relazionali.

Proattività e capacità di lavorare in team.

Disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale.

Unisciti a noi per un’esperienza formativa che ti permetterà di entrare nel mondo del marketing direttamente sul campo. Se sei appassionato di marketing e desideri crescere in un contesto innovativo, inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione. Non perdere questa chance, candidati ora!